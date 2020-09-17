Antalya'da Devlet Övünç Madalyası ve Beratı Tevcih Töreni

ANTALYA (AA) - Antalya'da 4 şehit yakını ve 15 gaziye, Devlet Övünç Madalyası ve Beratı törenle verildi.

Vali Ersin Yazıcı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünde düzenlenen törende, hiç tereddüt etmeden gözünü kırpmadan canlarını, en kıymetlilerini feda edenlere teşekkür etti.

Vatan toprağına göz dikenlerin, bedelini kanıyla canıyla ödediğini vurgulayan Yazıcı, şunları kaydetti:

"Ülke tapusu kanla imzalandı. Dolayısıyla bu ülkede gözü olanların, canımıza kastedenlerin, aramızı bozmak isteyenlerin bunu unutmaması gerektiğinin altını çizerek hatırlatmak isterim. Bunun en büyük teminatı kahraman milletimizdir, ordumuzdur, polisimizdir. Bunun en büyük teminatı kumaşı bayrağımızla, sancağımızla aynı kumaştan dokunan şehit ve gazilerimizdir. Günümüzde de ülkemizde, Doğu Akdeniz'le ve çevremizde yaşanan hepimizin bildiği bazı olaylar cereyan etmeye devam ediyor. Bizim hiç kimseye verilecek bir santimetrekare denizimiz, toprağımız, çakıl taşımız dahi yoktur."

Türk milletinin kendisinden yardım dileyen herkese hiçbir ayrım yapmaksızın kucak açtığını belirten Yazıcı fakat kafa tutan, haddini aşıp ülkeden bir şeyler almak, ülkeyi karıştırmak isteyenlerin de kanıyla canıyla bedelini ödediğini vurguladı.

Yazıcı, konuşmasının ardından, 4 şehit yakını ve 15 gaziye "Devlet Övünç Madalyası ve Beratını" takdim etti.

Şehidin kızı Elif Asya'nın, bir süre babasının övünç madalyasına dokunarak incelemesi ve şehit annesi Sobuncuoğlu'nun gözyaşı dökmesi, katılımcıları duygulandırdı.