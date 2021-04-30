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Gündem Antalya’da depremin büyüklüğü kaç? Son dakika deprem haberleri
Gündem

Antalya’da depremin büyüklüğü kaç? Son dakika deprem haberleri

Son dakika deprem: AFAD verilerine göre Antalya'da 4,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde can ve mal kaybı yaşanmadı.

Yeniakit Publisher
2021-04-30 11:09:00 - 2021-04-30 11:21:00
Antalya’da depremin büyüklüğü kaç? Son dakika deprem haberleri

Akdeniz'de 4.0 şiddetinde bir deprem meydana geldi. AFAD, depremin merkez üssünün Antalya Körfezi olduğunu açıklarken derinliğini 6.43 km olarak duyurdu. AFAD'ın geçtiği son dakika bilgisine göre, saat 10.52'de meydana gelen 4.0 büyüklüğünde deprem Alanya ve Manavgat ilçelerinden şiddetli bir şekilde hissedildi. Kandilli Rasathanesi de Antalya depremi hakkında bilgi verdi. Kandilli, depremin şiddetini 3.9 olarak kamuoyuna duyurdu. Bölgede kısa süreli bir panik yaşandı.

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