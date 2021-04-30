Antalya’da depremin büyüklüğü kaç? Son dakika deprem haberleri
Son dakika deprem: AFAD verilerine göre Antalya'da 4,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde can ve mal kaybı yaşanmadı.
Akdeniz'de 4.0 şiddetinde bir deprem meydana geldi. AFAD, depremin merkez üssünün Antalya Körfezi olduğunu açıklarken derinliğini 6.43 km olarak duyurdu. AFAD'ın geçtiği son dakika bilgisine göre, saat 10.52'de meydana gelen 4.0 büyüklüğünde deprem Alanya ve Manavgat ilçelerinden şiddetli bir şekilde hissedildi. Kandilli Rasathanesi de Antalya depremi hakkında bilgi verdi. Kandilli, depremin şiddetini 3.9 olarak kamuoyuna duyurdu. Bölgede kısa süreli bir panik yaşandı.