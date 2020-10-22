Antalya'da deprem oldu
Antalya'da 3.2 büyüklüğünde bir deprem oldu.
Kandilli Rasathanesi saat 23.14'te Antalya'da 3.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin derinliği ise 74.6 kilometre olarak belirtildi.
Antalya'da 3.2 büyüklüğünde bir deprem oldu.
Kandilli Rasathanesi saat 23.14'te Antalya'da 3.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin derinliği ise 74.6 kilometre olarak belirtildi.
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