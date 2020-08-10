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Aktüel

Antalya'da denize giren iki kişiden biri boğuldu

Yeniakit Publisher
2020-08-10 10:46:52 -
Antalya'da denize giren iki kişiden biri boğuldu

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde denize giren iki kişiden biri boğuldu.

Hasan Baştürk (19) ile arkadaşı Eray Atasoy, Güllerpınarı Mahallesi Keykubat Plajı'nda denize girdi. Boğulma tehlikesi geçiren Baştürk ile Atasoy, çevredekilerin yardımıyla kıyıya çıkarıldı.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince müdahale edilen Atasoy'un sağlık durumunun iyi olduğu belirlendi.

Hastaneye kaldırılan Baştürk, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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