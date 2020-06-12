Antalya’da denizdeki ‘sosyal mesafeyi’ cankurtaranlar sağlıyor

Antalya’nın dünyaca ünlü Konyaatlı Sahili’nde görev alan cankurtaranlar, plaja gelen vatandaşlar ile tatilcilerin karada ve denizdeki sosyal mesafe kuralları konusunda uyarılarda bulunuyor. Cankurtaranlar, boğulma gibi olumsuzluklara karşın, soluk yolunu açmak için oral airway, suni teneffüsü de suni solunum cihazı ambu ile gerçekleştirecek.

Antalya’da Corona virüs salgınıyla birlikte giriş çıkışları kapatılan ve ardından normalleşme takvimiyle birlikte kapılarını açan dünyaca ünlü sahilde, pandemiye karşın alınan tedbirler devam ediyor. İşletmelerin sahil kısmında şemsiye ve şezlonglardaki sosyal mesafe uygulamaları dışında serbest alanlarda güneşlenenler arasında ve denizde sosyal mesafe kuralının dışına çıkıldığı anlarda, sahilde görev alan cankurtaranlar uyarılarda bulunuyor.

Boğulma vakalarına suni teneffüs suni solunum cihazıyla yapılıyor

Boğulma ve yorgunluk geçiren tatilcilere ise cankurtaranlar yine tedbirler kapsamında müdahalede bulunuyor. Sezon öncesi gerekli eğitimlerini alan Cankurtaranlar, bugün bir tatbikat gerçekleştirdi. Cankurtaranlara boğulduğunu işaret eden temsili tatilciye, hızlı bir şekilde ulaşan Cankurtaran, gerekli mesafeyi koruyarak boğulma tehlikesi atlatan tatilci karaya çıkartıldı. Burada soluk yolunu açmak için oral airway kullanan cankurtaran, suni teneffüsü de suni solunum cihazı ambu ile gerçekleştirdi.

“Bu sene daha dikkatli olacağız”

Pandemi döneminde sahildeki cankurtaranların müdahalesinin önem taşıdığına işaret eden Sahil Antalya Yaşam Parkı ALSE Yönetim Kurulu Üyesi Sedat Çelenk, Konyaaltı Sahili’nde 36 kule ve 41 cankurtaranla 31 Ekim tarihine kadar faaliyet göstereceklerini aktardı. Geçen yıl 145 yorgun yüzücü, 369 tane boğulma vakasına müdahalede bulunduklarını belirten Çelenk, “Bu sene pandemiden dolayı ve yerli turiste dikkatli olacağız. Cankurtaranların eğitimiyle yüzde 100 ilgileniyoruz ama buraya gelecek yerli halk ve turistten tek bir isteğimiz var. Sahil ve derinliklerle ilgili bilgilenmesi ayrıca bilenlerin sosyal mesafe kuralları için neler yapması gerektiğini bilmeleri gerekir. Biz daha bilinçli yüzücüler istiyoruz ki her şey daha güvenilir olsun” dedi.

“Denizdeki sosyal mesafe de önemli”

Cankurtaranların plajlarda güneşlenenlerin yanı sıra deniz içerisindeki sosyal mesafe kuralına dikkat ettiğini ifade eden Çelenk, “Denizdeki sosyal mesafe de onlar için önemli. Bu sene de birbirinize çok yaklaşsanız megafonla ya da suya girerek uzaktaki kişilere müdahale yapıyorlar. Bizde müdahale ederken sosyal mesafe kuralına uyuyoruz. Maske ile suya giremezsiniz ama siperlik ve eldivenle doğru açılarda müdahale yapıyoruz” diye konuştu.