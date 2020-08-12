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Aktüel

Antalya'da denizde boğulma tehlikesi geçiren 2 genci polis kurtardı

Yeniakit Publisher
2020-08-12 10:03:11 -
Antalya'da denizde boğulma tehlikesi geçiren 2 genci polis kurtardı

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren 2 genç, balıkçı teknesiyle açılan polis memurunca kurtarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Koru Mahallesi sahilinden denize giren 2 gencin dalgalara kapılarak açığa sürüklendiği ve boğulma tehlikeleri olduğu için yardım istedikleri bilgisi üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri bölgeye gönderildi.

Kıyıdan ip ve can simidi atılarak yapılan kurtarma çalışmasından sonuç alınamayınca Alanya Sahil Güvenlik Komutanlığından yardım istendi.

Bu sırada Gazipaşa Limanı'na giden kıdemli başpolis memuru Mehmet Çetinçelik, balıkçı teknesiyle denize açılarak Koru Mahallesi sahiline ulaştı. Polis memuru, balıkçı Şaban Aman'ın da yardımıyla boğulma tehlikesi geçiren H.A. ve O.B'yi tekneye alarak kurtardı.

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