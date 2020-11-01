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Aktüel Antalya'da dağcılar şelaleye Türkiye ve Azerbaycan bayrakları astı
Aktüel

Antalya'da dağcılar şelaleye Türkiye ve Azerbaycan bayrakları astı

Yeniakit Publisher
2020-11-01 14:44:51 -
Antalya'da dağcılar şelaleye Türkiye ve Azerbaycan bayrakları astı

ANTALYA (AA) - Antalya'da iki dağcı, Azerbaycan ordusunun Ermenistan'ın işgali altındaki topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyona destek amacıyla, denize dökülen Aşağı Düden Şelalesi'ne Türkiye ve Azerbaycan bayrakları astı.

Dağcı Orhan Şentürk ve arkadaşı Mesut Çetin, ilk olarak Lara bölgesindeki şelalenin üzerine bayrakları asacakları halatı gerdi. Şentürk daha sonra yaklaşık 40 metreden denize dökülen şelalenin azgın sularının üzerindeki halatta ilerleyerek, iki kardeş ülkenin bayraklarını dalgalandırdı.

Dağcıların yaklaşık 2 saat süren çalışmasını ilgiyle izleyen çevredekiler, heyecanlı anları telefonlarının kameralarıyla görüntüledi.

Şentürk, gazetecilere yaptığı açıklamada, Azerbaycan ordusunun Ermenistan'ın işgali altındaki topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyona destek amacıyla böyle bir etkinlik düzenlemeye karar verdiklerini söyledi.

Etkinliğin zorlu geçtiğini belirten Şentürk, "Antalya'nın incisi Aşağı Düden Şelalesi'nde ilk kez Türk ve Azerbaycan bayrağı açtık. Yosun tutmuş kayalara, bu etkinlikle ilk kez ben dokunmuş oldum. Amacımız, Toros dağlarından Kafkas dağlarındaki dostlarımıza destek olmaktı. Onlara moral olsun diye böyle bir etkinlik düzenledik. Amacımızı da gerçekleştirdik." diye konuştu.

İzmir'deki deprem nedeniyle üzgün olduklarını kaydeden Şentürk, yaralılara şifa, hayatını kaybedenlere de rahmet diledi.

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