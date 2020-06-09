Antalya'da çıkan yangında 5 dönüm orman alanı zarar gördü
ANTALYA (AA) - Antalya'nın Serik ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü.
Yeşilvadi Mahallesi Karauz mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Sarp bölgede etkili olan alevlere, Antalya Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 yangın söndürme helikopteriyle hava, 5 arazöz ve çok sayıda orman işçisiyle karadan müdahale edildi.
Ekiplerin yaklaşık bir saat süren müdahalesiyle söndürülen yangında, 5 dönüm alan zarar gördü.
Alanda soğutma çalışmalarına devam ediliyor.