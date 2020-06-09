  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Antalya'da çıkan yangında 5 dönüm orman alanı zarar gördü

Yeniakit Publisher
2020-06-09 16:39:46 -
Antalya'da çıkan yangında 5 dönüm orman alanı zarar gördü

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Serik ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü.

Yeşilvadi Mahallesi Karauz mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Sarp bölgede etkili olan alevlere, Antalya Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 yangın söndürme helikopteriyle hava, 5 arazöz ve çok sayıda orman işçisiyle karadan müdahale edildi.

Ekiplerin yaklaşık bir saat süren müdahalesiyle söndürülen yangında, 5 dönüm alan zarar gördü.

Alanda soğutma çalışmalarına devam ediliyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık teraslı dubleks daire
Satılık teraslı dubleks daire

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı