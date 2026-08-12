Antalya'da çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor
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İhbar üzerine bölgeye Antalya Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı hava ve kara araçları ile itfaiye ekipleri sevk edildi.
Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Hurma Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.
İhbar üzerine bölgeye Antalya Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı hava ve kara araçları ile itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin havadan ve karadan yangına müdahalesi sürüyor.