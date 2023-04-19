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Gündem Antalya'da ceset alarmı! Polis gülmemek için kendini zor tuttu! İçinden çıkanı tahmin bile edemeyeceksiniz
Gündem

Antalya'da ceset alarmı! Polis gülmemek için kendini zor tuttu! İçinden çıkanı tahmin bile edemeyeceksiniz

Yeniakit Publisher
2023-04-19 18:44:00 -
Antalya'da ceset alarmı! Polis gülmemek için kendini zor tuttu! İçinden çıkanı tahmin bile edemeyeceksiniz

Antalya’nın Kepez ilçesinde yol kenarındaki dağlık alanda, polisi alarma geçiren bir olay yaşandı. Beze sarılı ve üzeri bantlanmış nesnenin ceset olduğu düşünüldü. Olay yerinde bir kişiye ait kimlik de bulununca 'ceset' şüphesi daha da arttı. Savcı bölgeye geldikten sonra yapılan detaylı incelemede 'ceset' alarmının içi boş çıktı. Örtünün altından cansız manken çıkarken, kimliğin ise madde bağımlısı bir şahsa ait olduğu öğrenildi.

Antalya’nın Kepez ilçesinde yol kenarındaki dağlık alanda, polisi alarma geçiren bir olay yaşandı. Beze sarılı ve üzeri bantlanmış nesnenin ceset olduğu düşünüldü. Olay yerinde bir kişiye ait kimlik de bulununca 'ceset' şüphesi daha da arttı. Savcı bölgeye geldikten sonra yapılan detaylı incelemede 'ceset' alarmının içi boş çıktı. Örtünün altından cansız manken çıkarken, kimliğin ise madde bağımlısı bir şahsa ait olduğu öğrenildi.

Olay, Kepez ilçesi Çankaya Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı kenarında meydana geldi. Tepelik alanın kenarında dikili olan ağaçları sulamaya gelen belediye ekipleri, yaklaşık bir metre uzunluğunda beze sarılı ve üzeri bantla kaplanmış şekilde gördükleri nesnenin durumundan şüphelendi.

Kontrollerinde sarılı nesneden yumuşak doku hisseden görevliler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.


ÖNE ÇIKAN VİDEO

Kimlik bulununca ceset şüphesi kuvvetlendi ama...

İnceleme yapan ekipler bezin yakınında bir çanta ve dışarı da M.D.(20) adına kayıtlı bir kimlik buldu.

Kimliğin ardından bezin içinde ceset olabileceği şüphesinin kuvvetlenmesi üzerine adrese, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ve olay yeri inceleme ekipleri geldi.

Ekipler yine çevrede araştırma yaptı. Etrafını çadır sistemi ile kapatan olay yeri, savcı gözetiminde açtığı bezin içinde cansız manken çıktı.

Yapılan incelemenin ardından beze sarılı manken polis merkezine götürüldü. Olay yerindeki kimlik sahibinin ise madde bağımlısı bir şahıs olduğu öğrenildi.

 

 

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