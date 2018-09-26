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Antalya’da cemaat şaşkına döndü! Tuvalette yakalandılar

Namaz çıkışında onlarca polisi cami bahçesinde gören cemaat şaşkına döndü.

26 Eylül 2018 Çarşamba 16:04
Antalya’da cemaat şaşkına döndü! Tuvalette yakalandılar

Antalya’da bir caminin kadınlar tuvaletinde uyuşturucu madde kullandığı iddiasıyla cemaat tarafından şikayet edilen biri kadın 2 genç, polis tarafından yakalandı. Didik didik aranan gençlerin üzerilerinde herhangi bir maddeye rastlanamazken, aynı tuvalette daha önce de benzer olaylar yaşandığını ileri süren cemaat duruma tepki gösterdi.

Polisi alarma geçiren olay Kızıltoprak Mahallesi 941 Sokaktaki Hamidiye Camii bahçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, öğle namazını kılmak için camiye gelen cemaat, namaz öncesi cami tuvaletinden bir erkek ve kadın sesinin geldiğini fark etti. Vatandaşlar, gençlere seslenmelerine rağmen tuvaletten çıkan olmayınca durumu polise bildirdi ve namaz vaktinin gelmesiyle birlikte camiye girdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis, şahısları tuvalet içerisinden çıkardı. Ekipler, her iki şahsın üzerinde ve çantasında arama yaparken, erkek şahıs fenalık geçirdi. Cami şadırvanında elini yüzünü yıkayan genç kendine geldikten sonra polis tarafından sorgulandı. Namaz çıkışında onlarca polisi camide gören cemaat ise şaşkınlığını gizleyemedi.

''SESLENMEMİZE RAĞMEN ÇIKMADILAR'' 

Daha önce de aynı tuvalette uyuşturucu kullanıldığını iddia eden vatandaşlardan Mehmet Tilki, "5 vakit namaz için bu camiye geliyoruz. Bayanlar tuvaleti genelde ihtiyaç giderilsin diye açık bırakılıyor. Namazdan 1 saat önce girdiler bu tuvalete, seslenmemize rağmen çıkmadılar, biz de polisi aradık. Sürekli burada uyuşturucu kullanılıyor. Bir saat boyunca tuvalette bir erkekle bayan yan yana olabilir mi? Hepimizin çoluk çocuğu var. Artık yeter, bıktık. 50 metre ileride okul var. Burada uyuşturucu kullanıp çıkan insan, yolda geçen çocuklarımıza da saldırır" diyerek tepki gösterdi.

Üzerlerinde herhangi bir maddeye rastlanmayan gençler ise polis tarafından ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Haber Tarihi: 26 Eylül 2018 Çarşamba 16:04
  1. Antalya
  2. cemaat
  3. cami polis
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