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Antalya'da boş ayakkabı kutusu tramvay seferlerini durdurdu

Antalya'da tramvay durağına bırakılan boş ayakkabı kutusu, panik oluşturdu.

01 Mayıs 2018 Salı 10:01
Antalya'da boş ayakkabı kutusu tramvay seferlerini durdurdu

Muratpaşa ilçesindeki MarkAntalya Alışveriş Merkezi önündeki Muratpaşa tramvay durağına saat 18.30 sıralarında bırakılan boş ayakkabı kutusu paniğe neden oldu. Tramvay durağındaki güvenlik görevlileri, şüpheli buldukları kutu için önlem aldı. Vatandaşları duraktan uzaklaştıran görevliler polise haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, durağın bulunduğu alanı şeritlerle kapattı. Çevre güvenliği alındıktan sonra özel kıyafetlerini giyen bomba imha polisi, kutuya yaklaştı. Alışveriş merkezinde bulunan ve çevrede geçen vatandaşlar da kutuyu ve polisi cep telefonlarıyla çekebilmek için adeta birbiriyle yarıştı. Yabancı turistler de anı görüntülemeye çalıştı. Özel kıyafet giydikten sonra kutuyu inceleyen bomba imha uzmanı ekip kutunun boş olduğunu belirledi. Çalışma nedeniyle tramvay seferleri de yaklaşık bir saat durduruldu.

Haber Tarihi: 01 Mayıs 2018 Salı 10:01
  1. Antalya

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