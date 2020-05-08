  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Antalya'da bisiklet çaldığı öne sürülen kişi tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-05-08 10:55:19 -
Antalya'da bisiklet çaldığı öne sürülen kişi tutuklandı

ANTALYA (AA) - Antalya'da bisiklet hırsızlığına karıştığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli, tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Manavgat ilçesi Yayla Mahallesi'ndeki bir binanın girişinde N.A'ya ait bisikletin çalınmasına üzerine çalışma başlatıldı.

Eşkali belirlenen S.S.H, kısa sürede yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, tutuklandı.

Zanlının ifadesinde çalınan bisikleti Antalya'da bir kişiye sattığını söylediği öğrenildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2013 model Fiat Linea
Satılık 2013 model Fiat Linea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı