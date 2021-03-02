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Yerel Antalya'da bir kişi parkta ölü bulundu
Yerel

Antalya'da bir kişi parkta ölü bulundu

Antalya'da bir kişi, parktaki bankta ölü olarak bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-03-02 16:35:00 -
Antalya'da bir kişi parkta ölü bulundu

Alınan bilgiye göre, Kepez ilçesi Yeni Mahalle Sakarya Bulvarı'nda bisikletle gezen Hakan Paksoy (42), telefonla aradığı kardeşine kendisini kötü hissettiğini söyleyerek, Şehitler Parkı'na gelmesini istedi.

Bir süre sonra parka gelen Serkan Paksoy, ağabeyinin bank üzerinde hareketsiz yattığını görünce durumu 112 Acil Servis ekibine bildirdi.

Bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, Paksoy'un öldüğünü belirledi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen anne Gülseren Paksoy, gözyaşı döktü.

Ölümü şüpheli bulan polis ekiplerinin incelemesinin ardından cenaze, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna götürüldü. 

Paksoy'un şeker hastası olduğu ve 5 ay önce hapisten çıktığı öğrenildi.

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