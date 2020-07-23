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Aktüel

Antalya'da bir banka şubesi Kovid-19 nedeniyle 4 gün kapatıldı

Yeniakit Publisher
2020-07-23 14:34:50 -
Antalya'da bir banka şubesi Kovid-19 nedeniyle 4 gün kapatıldı

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Serik ilçesinde çalışanının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan bir banka şubesi, 4 gün süreyle kapatıldı.

İlçedeki bir banka şubesinin çalışanına rahatsızlığı nedeniyle gittiği hastanede Kovid-19 testi uygulandı. Sonucun pozitif çıkması üzerine bankada çalışanların tamamı test yaptırdı.

Test sonuçlarının çıkmasını bekleyen banka yönetimi, tedbir amacıyla şubenin çalışmalarını 4 gün süreyle durdurma kararı aldı.

Bu kararın ardından bankanın giriş kapısına, "23-27 Temmuz tarihlerinde bankamız hizmetlerini Manavgat şubesinden gerçekleştirecek" yazısının asıldığı görüldü.

Bu arada, Kovid-19 testi pozitif çıkan personelin ise 14 gün gözetim altında tutulacağı belirtildi.

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