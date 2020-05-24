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Aktüel

Antalya'da bir apartmanın deposunda çıkan yangın söndürüldü

Yeniakit Publisher
2020-05-24 11:54:20 -
Antalya'da bir apartmanın deposunda çıkan yangın söndürüldü

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde bir apartmanın deposunda çıkan yangın, hasara neden oldu.

Mahmutlar Mahallesi Barbaros Caddesi'ndeki 7 katlı apartmanın masa ve sandalyelerin bulunduğu depo kısmında yangın çıktı.

Rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılan yangına, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etti.

Üst katları da etkileyen alevler, çevre binalara sıçramadan söndürüldü.

Hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.


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