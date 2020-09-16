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Aktüel Antalya'da bir aileyi silahla tehdit ettiği öne sürülen zanlı tutuklandı
Aktüel

Antalya'da bir aileyi silahla tehdit ettiği öne sürülen zanlı tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-09-16 14:47:55 -
Antalya'da bir aileyi silahla tehdit ettiği öne sürülen zanlı tutuklandı

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde bir aileyi silahla tehdit ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

N.D'yi ve ailesini Pınarbaşı Mahallesi'nde silahla tehdit ettiği iddiasıyla gözaltına alınan M.Ö'nün emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "silahlı tehdit" suçlamasıyla tutuklandı.

Konyaaltı ilçesinde ilgi duyduğu evli kadın ve ailesini 14 Eylül'de silahla tehdit ettiği öne sürülen zanlı, yaşanan kovalamaca sonunda polis ekiplerince yakalanmıştı.

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