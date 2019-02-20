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Antalya'da bilardo şöleni

- Bilardo Türkiye Şampiyonası ve Türkiye Kupası, Manavgat'ta başladı

20 Şubat 2019 Çarşamba 17:12
Antalya'da bilardo şöleni


ANTALYA (AA) - Bilardoda Türkiye Kupası ve Pool Türkiye Şampiyonası mücadeleleri Antalya'nın Manavgat ilçesinde başladı.

Türkiye Bilardo Federasyonunun bir otelde düzenlediği turnuvaya, bin 756 sporcu katılıyor.

3 Bant Türkiye Kupası'nda bin 466 sporcu, Pool Türkiye Şampiyonası'nda ise 290 sporcu yarışacak.

Sporcuların eleme usulü maçlar oynayacağı turnuvada, yaklaşık 3 bin karşılaşma yapılacak.

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Haber Tarihi: 20 Şubat 2019 Çarşamba 17:12
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