Antalya'da bilardo şöleni - Bilardo Türkiye Şampiyonası ve Türkiye Kupası, Manavgat'ta başladı



ANTALYA (AA) - Bilardoda Türkiye Kupası ve Pool Türkiye Şampiyonası mücadeleleri Antalya'nın Manavgat ilçesinde başladı. Türkiye Bilardo Federasyonunun bir otelde düzenlediği turnuvaya, bin 756 sporcu katılıyor. 3 Bant Türkiye Kupası'nda bin 466 sporcu, Pool Türkiye Şampiyonası'nda ise 290 sporcu yarışacak. Sporcuların eleme usulü maçlar oynayacağı turnuvada, yaklaşık 3 bin karşılaşma yapılacak.

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