Antalya'da bilardo şöleni
- Bilardo Türkiye Şampiyonası ve Türkiye Kupası, Manavgat'ta başladı20 Şubat 2019 Çarşamba 17:12
ANTALYA (AA) - Bilardoda Türkiye Kupası ve Pool Türkiye Şampiyonası mücadeleleri Antalya'nın Manavgat ilçesinde başladı.
Türkiye Bilardo Federasyonunun bir otelde düzenlediği turnuvaya, bin 756 sporcu katılıyor.
3 Bant Türkiye Kupası'nda bin 466 sporcu, Pool Türkiye Şampiyonası'nda ise 290 sporcu yarışacak.
Sporcuların eleme usulü maçlar oynayacağı turnuvada, yaklaşık 3 bin karşılaşma yapılacak.
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