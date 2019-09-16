0553 313 94 23

Antalya’da belediye işçilerini taşıyan kamyonet alev alev yandı

Antalya’da belediyeye ait kamyonet alev alev yandı.

16 Eylül 2019 Pazartesi 17:26
Antalya’da belediye işçilerini taşıyan kamyonet alev alev yandı

Antalya’da belediyeye ait kamyonet alev alev yandı. Yangında araçtaki bir işçi yaralanırken kamyonet küle döndü.


Olay, Antalya Kültür Merkezi (AKM) içerisinde saat 14.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre merkez içerisinde peyzaj çalışmaları yapan belediye işçilerin kullandığı 07 FTF 09 plakalı kamyonette henüz nedeni belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Alevler bir anda aracı sararken, bu sırada kamyonette bulunan Musa Kiriş isimli işçinin üzerindeki gömlek alev aldı. Çevredeki diğer işçilerin müdahalesi sonucu Kirişin tutuşan kıyafetleri söndürüldü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye erlerinin müdahalesi sonucu yangın söndürülürken yaralanan Musa Kiriş, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.


Yangının çıkış nedeniyle ilgili araştırma sürüyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 16 Eylül 2019 Pazartesi 17:26
  1. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Manchester United, De Gea'nın sözleşmesini yeniledi
    1. Manchester United, De Gea'nın..
    2. Bakan Kasapoğlu'ndan Cenk İldem'e tebrik
    3. Adnan Menderes'in idam edilişinin 58...
    4. Kilo verdiren kahve nasıl hazırlanır?..
    5. Bursa'da Ahilik Haftası kutlamaları
    6. Serik’te iki günde iki ayrı yangın
    7. Avrupa Fair Play Birliğinden..
    8. Türk Hava Yolları THY İstanbul uçak..
    9. Serbest piyasada altın fiyatları
    10. Bakan Kasapoğlu’ndan Cenk İldem’e..
    11. Validen o polislere başarı belgesi
    12. Hakkari'de "İlköğretim Haftası" kutlandı
    13. Tunus'ta cumhurbaşkanlığı seçiminde..
    14. Vali Çakacak, kaybolmaya yüz tutmuş..
    15. Trump: “İran’ın saldırıyla bağlantısı..
    16. Haliliye kırsalı yollarına kavuşuyor
    17. Bülent Arınç'ı eleştiren MHP'li başkan..
    18. Odunpazarı Belediyesi tiyatro..
    19. Vali Atik, Ahilik Haftasını kutladı
    20. Kolombiya'da uçak düştü: 7 kişi..
    21. KUFSAD karşı kıyıdan bir dostu..
    22. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı..
    23. SANKO Üniversitesi yeni öğrencilerle..
    24. Düzce’de "şifalı" olarak bilinen su..
    25. Mısırlı iş adamından Sisi karşıtı..
    26. Altın Portakal festivalinden Selma..
    27. Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı!
    28. 3 bin yıllık kanal turizme..
    29. Kamyonla darbecilerin yolunu kapatan..
    30. Suriye'de savaş mağduru çocuklar için..
    İmamoğlu partisinin kararını deldi! CHP'liler isyan etti
    İmamoğlu partisinin kararını deldi! CHP'liler isyan etti
    Libya’daki şer ittifakına Türk darbesi! BAE ve Hafter’e Osmanlı tokadı
    Libya’daki şer ittifakına Türk darbesi! BAE ve Hafter’e Osmanlı tokadı
    Kanadalı Prof. Peterson feminizmi böyle çökertti!
    Kanadalı Prof. Peterson feminizmi böyle çökertti!
    Diktatörü böyle övdü: Mücahit Sisi!
    Diktatörü böyle övdü: Mücahit Sisi!
    Yeniden Refah Partisi'nden Davutoğlu ve Babacan'a çağrı!
    Yeniden Refah Partisi'nden Davutoğlu ve Babacan'a çağrı!

    Günün Karikatürü

    15 Eylül 2019
    Para para para…
    Para para para…
    Çavuşoğlu'ndan çok net uyarı: Sınırı aşmasın!
    Çavuşoğlu'ndan çok net uyarı: Sınırı aşmasın!