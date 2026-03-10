Antalya'da başıboş köpek çocuğa saldırdı! O anlar böyle görüntülendi!

  • İSTANBUL
Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde sokakta oynayan 7 yaşındaki çocuk, sahipsiz bir köpeğin saldırısına uğradı. Bacağından ısırılan çocuk, ilk müdahalenin ardından hastanede tedavi altına alındı. Olay anı mahalledeki bir evin güvenlik kamerasına yansırken, yaralanan çocuğun babası köpekler için önlem alınmasını istedi.

Olay, Gazipaşa’nın Ekmel Mahallesi’nde geçtiğimiz pazar günü meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ailesiyle birlikte mahallede bulunan bahçeye gelen 7 yaşındaki E.B.A., sokakta oynadığı sırada sahipsiz bir köpeğin saldırısına uğradı. Panikleyen çocuk kaçmaya çalıştı ancak saldırı sırasında bacağından yaralandı. Yaralanan E.B.A., tedavi için hastaneye götürüldü.

"Çığlık sesini duyunca koştum"

Çocuğun babası İsmail Alpaslan yaşanan olayı anlatarak, "Hafta sonu çocuklarla bahçeye gelmiştik. Bir anda çığlık sesini duydum. Hemen baktığımda köpeğin çocuğumu ısırdığını gördüm. Hemen hastaneye götürdüm, tedavisini yaptırdık. Kuduz aşısı yapıldı. Yetkili kurumlara da başvuruda bulundum. Bu sokak köpeklerine bir çözüm bulunmasını istiyoruz" dedi.

Saldırı anı kamerada

Olay anıysa mahalledeki bir evin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde E.B.A.’nın koşarak köpeklerin yanına geldiği sırada bir köpeğin saldırısına uğraması ve ardından küçük çocuğun kaçtığı anlar yer aldı.

