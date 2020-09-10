Antalya'da bahçeden avokado çaldığı iddia edilen 2 zanlı tutuklandı
ANTALYA (AA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde bir bahçeden avokado çaldıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 3 şüphelinden 2'si tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, İsbatlı Mahallesi'ndeki bir bahçeden avokadoların çalındığı şikayeti üzerine harekete geçti.
Ekipler, hırsızlığı gerçekleştirdikleri öne sürülen P.K, H.K ve H.I'yi gözaltına aldı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan P.K. ve H.K. tutuklandı, H.I. ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.