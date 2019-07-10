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Antalya’da, Avrupa U22 Plaj Voleybolu Şampiyonası başlıyor

Türkiye’nin ikinci kez ev sahipliği yapacağı CEV U22 Plaj Voleybolu Avrupa Şampiyonası, yarın Antalya’da başlayacak.

10 Temmuz 2019 Çarşamba 16:18
Antalya’da, Avrupa U22 Plaj Voleybolu Şampiyonası başlıyor

Türkiye’nin ikinci kez ev sahipliği yapacağı CEV U22 Plaj Voleybolu Avrupa Şampiyonası, yarın Antalya’da başlayacak.


Türkiye Voleybol Federasyonu ve Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü işbirliğiyle 11-14 Temmuz 2019 tarihlerinde yapılacak olan şampiyona, Antalya Spor Salonu Plaj Voleybolu Merkezi ile Akdeniz Üniversitesi Plaj Voleybolu Merkezi’nde gerçekleştirilecek.


Organizasyona 27 Avrupa ülkesinden 64 takım, 128 milli sporcu katılacak. Türkiye, erkeklerde 3, kadınlarda da 1 olmak üzere toplam 4 takım ile mücadele edecek.


Yarın başlayacak müsabakalar öncesi Türkiye Voleybol Federasyonu Plaj ve Kar Voleybolu Yönetmeni Oğuz Değirmenci, Gençlik ve Spor Hizmetleri İl Müdürü Burhanettin Hacıcaferoğlu, organizatör Gürsel Yeşiltaş, Antalya Voleybol İl Temsilcisi Kenan Gürkan, Antalya Spor Salonu’nda basın toplantısı düzenledi.


Federasyon olarak ulusal ve uluslararası organizasyonlara imza attıklarını ve bunların çoğunun Antalya’da olduğunu belirten Değirmenci, “2019 yılında Avrupa’nın önemli organizasyonu Avrupa Şampiyonası’nı Antalya’ya getirdik. İki alanda birden müsabakalar devam edecek. 27 ülkeden 64 takım katılıyor. Hepsi milli takım düzeyinde ve geleceğin yıldızları sahaya çıkacak. Türkiye’nin ve Avrupa’nın birçok ülkesinden hakemler buraya geldi. Maçlar internet üzerinden dünyanın her yerinden izlenebilecek” dedi.



"27 ülke, 128 sporcu"


22 yaş altı plaj voleybolu toplantısı için biraya geldiklerini ifade eden Burhanettin Hacıcaferoğlu, “4 yıl önce hizmete açtığımız Antalyaspor Salonu birçok uluslararası turnuvaya ev sahipliği yaptı. Salonun hemen önünde ayırdığımız plaj voleybolu sahasında ilk uluslararası turnuvayı yapacak olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu sahaları biz planlarken hem yerel plaj voleybolunu, hentbolunu, basketbolunu planlamıştık. Bu artık dünyada bir trend. Tüm branşların plajlarda da organizasyonları yapılıyor. Bugün spor salonumuzun önünde yaklaşık 6 ile 8 sahanın plaj voleybol sahası olarak hizmete açtık. 27 ülkeden 128 sporcu katılıyor. Hem Antalya’nın tanıtımı hem de Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın tesislerinin tanıtımında güzel bir organizasyonun olacağını düşünüyoruz” diye konuştu.



"Hedef dünya şampiyonası"


Bu tür organizasyonların Antalya’da daha fazla yapılmasını arzu ettiklerini ifade eden Hacıcaferoğlu, “İnşallah plaj voleybolu ile ilgili bir çok organizasyona ev sahipliği yapacağız. 18 yaş altı dünya şampiyonasını Antalya’da yapmayı düşünüyoruz ama talebimiz daha büyük şampiyonaları almak. Bu tür organizasyonlar tanıtım için önemli. Biz de Antalya olarak bu tür sportif faaliyetleri yapmayı arzuluyoruz. Çok önemli yatak kapasitesine sahip bir il. Turizmi çeşitlendirmenin yolu da spordan geçiyor” ifadelerine yer verdi.

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Haber Tarihi: 10 Temmuz 2019 Çarşamba 16:18
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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