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Antalya'da avladığı balığı yedi hastanelik oldu

Alanya ilçesinde denizden avladığı balon balığını yiyen bir kişi zehirlenerek hastanenin yoğun bakım servisine kaldırıldı.

20 Kasım 2018 Salı 17:05
Antalya'da avladığı balığı yedi hastanelik oldu

Mahmutlar Mahallesi’nde yaşayan 58 yaşındaki Ali Yüzen, denizden avladığı balon balığını evine götürerek yedi. Gece saatlerinde fenalaşan Yüzen’in yakınları durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahalenin ardından Yüzen’i ambulansla Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü.

Yediği balıktan zehirlendiği tespit edilen ve kalbi durduktan sonra doktorlar tarafından tekrar çalıştırılan Yüzen, yoğun bakım servisine alındı. Yüzen’in hayati tehlikesi devam ettiği belirtildi.

Haber Tarihi: 20 Kasım 2018 Salı 17:05
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  2. alanya
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