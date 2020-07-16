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Aktüel

Antalya'da aranan şüphelilere yönelik operasyonda yakalanan 5 kişi tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-07-16 11:39:21 -
Antalya'da aranan şüphelilere yönelik operasyonda yakalanan 5 kişi tutuklandı

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Manavgat ve Gazipaşa ilçelerinde çeşitli suçlardan aranan şüphelilere yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 kişi tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlükleri ekiplerince, Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde, "çocuğun kaçırılması ve alıkonulması", "alkollü araç kullanmak", "hırsızlık", "tehdit" başta olmak üzere çeşitli suçlardan aranan kişilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Bazı adreslere düzenlenen operasyonda F.A, Y.O, A.K, M.K. ve A.K. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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