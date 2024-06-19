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Sosyal Medya Antalya'da araba sıcaktan eridi! '' Sahibinden temiz erimiş araba''
Sosyal Medya

Antalya'da araba sıcaktan eridi! '' Sahibinden temiz erimiş araba''

Yeniakit Publisher
2024-06-19 12:08:00 - 2024-06-19 12:16:40

Antalya'da bir araba aşırı sıcaklar nedeniyle resmen eridi. Görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

Yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte sıcak hava dalgası tüm Türkiye'yi etkisi altına almaya başlarken, Antalya'da normallerin üzerinde seyreden sıcaklık bir arabanın erimesine neden oldu. 

'' Sahibinden temiz erimiş araba''

Antalya'dan gelen görüntülerde, bir arabanın çamurlukları, aynaları ve sileceklerinin tamamen eridiği görülüyor. 

 

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