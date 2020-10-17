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Aktüel Antalya'da apartmanda çıkan yangında iki güvercin ve bir köpek kurtarıldı
Aktüel

Antalya'da apartmanda çıkan yangında iki güvercin ve bir köpek kurtarıldı

Yeniakit Publisher
2020-10-17 22:51:44 -
Antalya'da apartmanda çıkan yangında iki güvercin ve bir köpek kurtarıldı

ANTALYA (AA) - Antalya'da bir apartmanda çıkan yangında iki güvercin ve bir köpek itfaiye ekiplerince kurtarıldı, apartmanda hasar oluştu.

Muratpaşa ilçesi Gençlik Mahallesi'ndeki Yalı Apartmanları Kırkdaireler blokunun birinci katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Apartman sakinlerinin 112 Acil Çağrı Merkezine haber vermesi üzerine polis ve Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangının çıktığı dairede bir köpeğin, yangından etkilenen üst kattaki dairede de iki güvercinin bulunduğu bilgisi üzerine itfaiye ekipleri, içeriye girerek önce güvercinleri, ardından köpeği kurtardı. İtfaiye ekipleri, yangından etkilenen güvercinleri ve köpeği yıkadı.

Yangın çıktığında evde bulunmayan köpeğin sahibi ve yangının çıktığı dairede kiracı olan Endişe Açıkel, köpeğinin apartmandan sağlıklı bir şekilde çıktığını görünce ona sarıldı.

Açıkel, gazetecilere, yangın sırasında işte olduğunu, evde sadece köpeğinin bulunduğunu söyledi.

Olayı öğrenince köpeğinin hayatından endişe duyduğunu ifade eden Açıkel, itfaiye ekipleri köpeğini apartmandan çıkarınca büyük mutluluk yaşadığını kaydetti.

İtfaiye ekiplerince yaklaşık yarım saatlik çalışma sonunda söndürülen yangında, iki dairede hasar oluştu.



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