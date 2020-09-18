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Aktüel Antalya'da akrabaları arasında çıkan kavgayı ayırmaya çalışan kişi silahla öldürüldü
Aktüel

Antalya'da akrabaları arasında çıkan kavgayı ayırmaya çalışan kişi silahla öldürüldü

Yeniakit Publisher
2020-09-18 11:31:09 -
Antalya'da akrabaları arasında çıkan kavgayı ayırmaya çalışan kişi silahla öldürüldü

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde çıkan kavgayı ayırmaya çalışan kişi, silahla vurularak hayatını kaybetti.

H.Ç, oğulları S.Ç. ve M.Ç. ile Aydıncık Mahallesi'nde akrabaları R.Ç. ile tartışmaya başladı.

Tarafların kavgasını ayırmaya çalışan Recep Ç, pompalı tüfekle yaralandı.

Ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesine kaldırılan Recep Ç, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili H.Ç, M.Ç. ve S.Ç. gözaltına alındı.

Hayatını kaybeden Recep Ç'nin cenazesi, yakınları tarafından Antalya Adli Tıp Kurumu morgundan alındı.


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