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Aktüel

Antalya’da akıma kapılan gencin feci ölümü

Antalya’da ilaçlama makinesini tamir etmek isterken elektrik akımına kapılan 19 yaşındaki genç yaşamını yitirdi.

Yeniakit Publisher
2020-05-27 11:37:25 -
Antalya’da akıma kapılan gencin feci ölümü

Antalya’da ilaçlama makinesini tamir etmek isterken elektrik akımına kapılan 19 yaşındaki genç yaşamını yitirdi.


Edinilen bilgiye göre, Aksu ilçesinde ailesine ait serada çalışan Barış Karagöz (19), bozulan ilaçlama makinesini tamir etmek isterken akıma kapılarak yere yığıldı. Görenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Karagöz’ü ambulansla hastaneye kaldırdı. Karagöz, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.


Gencin cenazesi yapılan incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna gönderildi.

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