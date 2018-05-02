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Antalya'da AK Parti'den rekor vekillik başvurusu!

AK Parti Antalya İl Başkanı İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, 24 Haziran'da yapılacak 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'ne milletvekili aday adaylığı için 124 kişinin başvuru yaptığını bildirdi.

02 Mayıs 2018 Çarşamba 22:08
Antalya'da AK Parti'den rekor vekillik başvurusu!

İl Başkanı Taş, yaptığı yazılı açıklamada, AK Parti Antalya milletvekilliği aday adaylığı başvurularının bugün itibariyle sona erdiğini belirtti.

Açıklamasında aday adaylığı için 124 başvuru alındığını ifade eden Taş, şunları kaydetti:

"Millete hizmet yolunda AK Partimize yine her dönemde olduğu gibi büyük bir ilgi, büyük bir teveccüh yaşandı. Aday adaylığı başvuru sürecimizin başlamasının ardından memleketimize, milletimize AK Parti kadrolarında milletvekili olarak hizmet etmek isteyenlerin başvurularını aldık. Ülkemiz ve milletimiz için son derece önemli bir seçimin öncesinde partimize duyulan bu güven hepimizi ülkemiz adına mutlu etmiştir."

Başvuru süresinin tamamlanmasıyla listenin Genel Merkeze gönderileceğini dile getiren Taş, ayrıca temayül yoklaması yapılacağını vurguladı.

Temayül yoklamasının 5 Mayıs Cumartesi günü gerçekleştireceğini kaydeden Taş, şu ifadelere yer verdi:

"Bizde Antalya’mızda gerçekleştireceğimiz temayül yoklamalarımızla birlikte Genel Başkanımız Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve ekibinin kararını bekleyeceğiz. Ülkemizin içerisinden geçtiği bu tarihi süreçte partimizin milletvekilliğine talip olan tüm aday adaylarımıza partimiz adına teşekkür ederim."

Haber Tarihi: 02 Mayıs 2018 Çarşamba 22:08
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