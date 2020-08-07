  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Antalya'da ağabeyinin öldürdüğü çocuğun cenazesi Yozgat'ta toprağa verildi

Yeniakit Publisher
2020-08-07 12:21:05 -
Antalya'da ağabeyinin öldürdüğü çocuğun cenazesi Yozgat'ta toprağa verildi

YOZGAT (AA) - Antalya'nın Manavgat ilçesinde ağabeyi tarafından ormanlık alanda bıçakla öldürülen 8 yaşındaki Seyit Taha Y'nin cenazesi, memleketi Yozgat'ın Sorgun ilçesinde defnedildi.

Sorgun Devlet Hastanesi morgundan alınan çocuğun cenazesi, Güzelyurt Mahallesi Karşıyaka Mezarlığı'na getirildi.

Kılınan cenaze namazının ardından Seyit Taha Y'nin naaşı, buradaki mezarlıkta toprağa verildi.

- Olay

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 18 yaşındaki Sinan Y, 5 Ağustos'ta polis merkezine giderek, 8 yaşındaki kardeşini ormanlık alanda bıçakla öldürdüğünü itiraf etmiş ve teslim olmuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Abdullah Ağar'dan çok kritik uyarı: Bu durum Türkiye'yi derin istikrarsızlığa götürür
Gündem

Abdullah Ağar'dan çok kritik uyarı: Bu durum Türkiye'yi derin istikrarsızlığa götürür

Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, ABD ile terör örgütü YPG arasında yapılan petrol anlaşmasının arka planını anlattı.
Hintli kadın defnedildikten 6 gün sonra ortaya çıktı
Dünya

Hintli kadın defnedildikten 6 gün sonra ortaya çıktı

Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaletinde defnedilen bir kadın 6 gün sonra 'Ben hayattayım' diyerek ortaya çıktı.
Davutoğlu'ndan ilginç sözler! Böyle göz kırptı
Gündem

Davutoğlu'ndan ilginç sözler! Böyle göz kırptı

Bir YouTube kanalına katılan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, “Sol bir ortamda büyüdüm“ ifadelerini kullanarak solculara göz k..
Satılık 2017 model Opel Corsa
Satılık 2017 model Opel Corsa

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı