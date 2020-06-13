Antalya'da adada mahsur kalan 2 sığınmacı kurtarıldı
ANTALYA (AA) - Antalya'nın Kaş ilçesinde, Yunan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itilmesi sonucu adada mahsur kalan 2 sığınmacı kurtarıldı.
Türk kara sularına geri itilen lastik bottaki 2 sığınmacının bir adaya çıktıkları ve yardım talep ettikleri ihbarı üzerine sahil güvenlik ekipleri bölgeye sevk edildi.
Kurtarılan 2 Suriye uyruklu sığınmacı, limana getirildi.
Sığınmacılar, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.