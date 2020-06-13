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Aktüel

Antalya'da adada mahsur kalan 2 sığınmacı kurtarıldı

Yeniakit Publisher
2020-06-13 13:06:53 -
Antalya'da adada mahsur kalan 2 sığınmacı kurtarıldı

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Kaş ilçesinde, Yunan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itilmesi sonucu adada mahsur kalan 2 sığınmacı kurtarıldı.

Türk kara sularına geri itilen lastik bottaki 2 sığınmacının bir adaya çıktıkları ve yardım talep ettikleri ihbarı üzerine sahil güvenlik ekipleri bölgeye sevk edildi.

Kurtarılan 2 Suriye uyruklu sığınmacı, limana getirildi.

Sığınmacılar, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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