Antalya’da A4 adıyla uyuşturucu satılıcılığına 34 operasyon

Antalya’da bonzai maddesinin sıvı hale getirilerek A4 kağıdına emdirilmiş bir şekilde satıldığı tespit edildi. Ocak ayından itibaren 34 operasyon gerçekleştirildi, 41 şüpheli şahsa işlem yapıldı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince, uyuşturucu madde naklederek ticaretini yapan şahıs ve gruplara yönelik olarak sürdürülen çalışmalar devam ediyor. Bu kapsamda son günlerde Antalya sokaklarında “A4” sokak ismi ile satılan bir maddeye rastlandı. Bu maddenin yeni bir madde olmadığının bilindiği aktarılırken Sentetik Kannabinoid (Bonzai) maddesinin sıvı hale getirilerek A4 kağıdına emdirilmiş bir şekilde satılmasından kaynaklandığı belirtildi. Çok az miktarlarda dahi etken maddenin kullanılması halinde halüsinasyonlar gösterebileceği bilinen madde ile ilgili olarak, Ocak ayından itibaren 34 operasyon gerçekleştirildi. 41 şüpheli şahsa işlem yapıldı, 9 şahıs tutuklandı ve 3 bin 428 doz A4 kağıdına emdirilmiş Sentetik Kannabinoid (Bonzai) maddesi ele geçirildi.