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Aktüel Antalya'da 9 FETÖ şüphelisi yakalandı
Aktüel

Antalya'da 9 FETÖ şüphelisi yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-11-04 15:41:58 -
Antalya'da 9 FETÖ şüphelisi yakalandı

ANTALYA (AA) - Antalya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonlarda 9 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, aranan FETÖ/PDY şüphelilerine yönelik çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda, 9 şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan 9 şüpheliden 4'ü savcılık talimatıyla emniyetten salıverildi. Bir zanlı emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. 4 şüpheli ise haklarında soruşturma yürütülen illere gönderildi.


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