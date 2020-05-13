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Aktüel

Antalya’da 84 yaşındaki adam kamyonetiyle trafiği bir birine kattı

Antalya’nın Alanya ilçesinde korona virüsü salgını nedeniyle uygulanan yasağa uymayarak dışarı çıkıp tehlikeli şekilde kamyonet kullanan 84 yaşındaki yaşlı adam polis ekiplerine yakalandı.

Yeniakit Publisher
2020-05-13 11:53:59 -
Antalya’da 84 yaşındaki adam kamyonetiyle trafiği bir birine kattı

Antalya’nın Alanya ilçesinde korona virüsü salgını nedeniyle uygulanan yasağa uymayarak dışarı çıkıp tehlikeli şekilde kamyonet kullanan 84 yaşındaki yaşlı adam polis ekiplerine yakalandı. Yaşlı adam, “Hastayım doktora geldim, buraya” dedi.


Korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına uymayarak 16 LP 949 plakalı kamyonetiyle trafiğe çıkan 84 yaşındaki Hasan Çelik, Kestel Mahallesi D-400 karayolu üzerinde tehlikeli şekilde şerit ihlali yaparak ilerlemesi üzerine polis ekipleri harekete geçti. Diğer sürücüleri sıkıştırıp zor anlar yaşatarak kaza davetiye çıkardığı iddia edilen kamyonet sürücü yaşlı adam Alantur Mevkiinde bulunan polis kontrol noktası motorize ekipler tarafından durduruldu.



“Hastayım doktora geldim buraya”


Polisin niçin dışarı çıktınız diye sorduğu yaşlı adam, "Hastayım doktora geldim buraya " yanıtını verdi. Polis ekipleri izin belgesi olmadan bu şekilde araç kullanmayacağını hatırlattınca, "Ben sol şeritte geziyorum, sola sapacağım" dedi.



Yaşlı adama 3 bin 150 TL idari para cezası uygulandı


Sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği gerekçesiyle Çelik’e 3 bin 150 TL idari para cezası uygulanırken, sürücü belgesine el konuldu. Çelik’in kamyoneti ise bir yakınana teslim edildi.

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