Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel hakkında karar verildi “Kendi Kızılderilisini sevmeyen ABD, 10 bin kilometre öteden gelip biz Kürtleri niye sevsin?” Tahran’dan Trump’a "manevra" suçlaması: "Liman ablukası askeri saldırıdır" Katil Nato Türkiye’den defol! Dışişleri önünde Rutte karşılaması Okulda Güven Sarsılırsa Toplumun Tamamında Güven Krizi Başlar! Meclis'ten aile ve çocuk hamlesi: Sosyal medyaya yaş sınırı, babaya 10 gün izin Fenerbahçe’de yolsuzluk iddiası! Kulüp karıştı! Havalimanında dehşet! Uçağın motoruna atlayan adam feci şekilde can verdi Savaş uçağı projesi çöktü! 22 Nisan 2026: Günün Âyet ve Hadisi
Yerel Antalya’da 56 yıllık dava çözüme kavuştu!
Yerel

Antalya'da 56 yıllık dava çözüme kavuştu!

Antalya'da 56 yıllık dava çözüme kavuştu!

Adalet Bakanlığı’nın “Sıfır Kadastro Dosyası” hedefi kapsamında yürütülen çalışmalarla bir dosya daha sonuçlandırıldı.

Adalet Bakanlığı’nın “Sıfır Kadastro Dosyası” hedefi kapsamında yürütülen çalışmalarla bir dosya daha sonuçlandırıldı.

Adalet Bakanlığı'nın sağladığı teknik ve idari desteklerle, yargı süreçlerinin hızlanması ve vatandaşların uzun süreli belirsizlikten kurtulması sağlanıyor. Bu gelişmeler, adaletin etkin bir şekilde işlemesi ve yargıya olan güvenin artırılması adına büyük bir önem taşıyor.

Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde yıllarca süren kadastro davalarına yönelik çözüm adımları hız kazanırken, 56 yıldır devam eden ve 18 hak sahibini ilgilendiren dava sonuçlandı.

Antalya’nın Kumluca İlçesinde Kumluca Kadastro Mahkemesi’nde, 5 Mart 1970 yılında açılan dava karara bağlandı. Mülkiyet uyuşmazlığına ilişkin davanın yargılama süreci 56 yıl sürdü. 18 tarafın bulunduğu davayla ilgili mahkeme 16 Nisan 2026’da nihai kararını verdi.

 

YENİ STRATEJİLER VE HEDEFLER

Adalet Bakanlığınca, kadastro davalarının hızlandırılması için yargı teşkilatına sunduğu teknik, teknolojik ve idari desteklerle, bu davaların hızlı bir şekilde sonlandırılması amaçlandı. Özellikle keşif süreçleri, taraf teşkili ve personel yetersizliği gibi sorunlar ele alınarak yeni stratejiler geliştirildi.

Türkiye genelindeki kadastro ihtilaflarının büyük çoğunluğunun çözüme kavuşturulması, sadece yargı iş yükünü hafifletmekle kalmayacak, aynı zamanda toplumsal güvenin pekişmesine de katkı sağlayacak.

Soykırımcıdan adalet beklenmez!.. Tecavüzcü teröristler yargılanmadan orduya döndü
Soykırımcıdan adalet beklenmez!.. Tecavüzcü teröristler yargılanmadan orduya döndü

Gündem

Soykırımcıdan adalet beklenmez!.. Tecavüzcü teröristler yargılanmadan orduya döndü

Adalet Bakanı Gürlek’ten Gülistan Doku açıklaması: Naaşın yerini tespit etmek için çalışıyoruz
Adalet Bakanı Gürlek’ten Gülistan Doku açıklaması: Naaşın yerini tespit etmek için çalışıyoruz

Gündem

Adalet Bakanı Gürlek’ten Gülistan Doku açıklaması: Naaşın yerini tespit etmek için çalışıyoruz

Adalet Bakanı Gürlek’ten Gülistan Doku açıklaması! "Ceset yoksa cinayet yoktur diye bir şey yok, 2 delil var"
Adalet Bakanı Gürlek’ten Gülistan Doku açıklaması! “Ceset yoksa cinayet yoktur diye bir şey yok, 2 delil var”

Gündem

Adalet Bakanı Gürlek’ten Gülistan Doku açıklaması! “Ceset yoksa cinayet yoktur diye bir şey yok, 2 delil var”

