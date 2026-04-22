Antalya’da 56 yıllık dava çözüme kavuştu!

Adalet Bakanlığı’nın “Sıfır Kadastro Dosyası” hedefi kapsamında yürütülen çalışmalarla bir dosya daha sonuçlandırıldı.

Adalet Bakanlığı'nın sağladığı teknik ve idari desteklerle, yargı süreçlerinin hızlanması ve vatandaşların uzun süreli belirsizlikten kurtulması sağlanıyor. Bu gelişmeler, adaletin etkin bir şekilde işlemesi ve yargıya olan güvenin artırılması adına büyük bir önem taşıyor.

Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde yıllarca süren kadastro davalarına yönelik çözüm adımları hız kazanırken, 56 yıldır devam eden ve 18 hak sahibini ilgilendiren dava sonuçlandı.

Antalya’nın Kumluca İlçesinde Kumluca Kadastro Mahkemesi’nde, 5 Mart 1970 yılında açılan dava karara bağlandı. Mülkiyet uyuşmazlığına ilişkin davanın yargılama süreci 56 yıl sürdü. 18 tarafın bulunduğu davayla ilgili mahkeme 16 Nisan 2026’da nihai kararını verdi.

YENİ STRATEJİLER VE HEDEFLER

Adalet Bakanlığınca, kadastro davalarının hızlandırılması için yargı teşkilatına sunduğu teknik, teknolojik ve idari desteklerle, bu davaların hızlı bir şekilde sonlandırılması amaçlandı. Özellikle keşif süreçleri, taraf teşkili ve personel yetersizliği gibi sorunlar ele alınarak yeni stratejiler geliştirildi.

Türkiye genelindeki kadastro ihtilaflarının büyük çoğunluğunun çözüme kavuşturulması, sadece yargı iş yükünü hafifletmekle kalmayacak, aynı zamanda toplumsal güvenin pekişmesine de katkı sağlayacak.