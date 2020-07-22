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Aktüel

Antalya'da 3 gündür oğlundan haber alamayan aile endişeli

Yeniakit Publisher
2020-07-22 17:50:18 -
Antalya'da 3 gündür oğlundan haber alamayan aile endişeli

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Serik ilçesinde 3 gündür haber alınamayan 17 yaşındaki gencin ailesi kayıp ilanında bulundu.

Serik'in Abdurrahmanlar Mahallesi'nde yaşayan Arife Tekeli, AA muhabirine, oğlunun pazartesi günü akşam saatlerinde "markete gidiyorum" diyerek evden ayrıldığını ve bugüne kadar kendisinden haber alamadıklarını söyledi.

Bunun üzerine İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Gebiz Jandarma Karakol Komutanlığına kayıp ihbarında bulunduğunu anlatan Tekeli, "En son markette görülmüş. Bir daha kendisine ulaşamadık. Başına bir şey gelebileceğinden endişe ediyorum. Ekipler oğlumu sağ salim bulurlar inşallah. Allahım yavrumu bize bağışlasın." diye konuştu.

Oğlunun hayatından endişe eden Tekeli, sosyal medya hesaplarından kayıp ilanları verdiklerini bildirdi.


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