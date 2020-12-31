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Aktüel Antalya'da 24 günde 36 bin balon balığı yakalandı
Aktüel

Antalya'da 24 günde 36 bin balon balığı yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-12-31 12:20:30 -
Antalya'da 24 günde 36 bin balon balığı yakalandı

ANTALYA (AA) - Antalya'da, Tarım ve Orman Bakanlığınca, istilacı bir tür olan balon balığı avcılığına ilişkin tebliğin yayınlanmasının ardından Antalyalı balıkçılar 24 günde 36 bin balon balığı yakaladı.

Tarım ve Orman Bakanlığının balon balığı avcılığı için bu yıl kuyruk başına 5 lira destek ödemesi yapma süresi sona erdi.

Antalya'da balıkçılar 24 günlük sürede 36 bin balon balığı kuyruğunu il müdürlüğü yetkililerine teslim etti.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürü Gürsel Coşkun, uygulamanın amacının, sucul biyolojik çeşitliliğe ve balıkçıların av araçlarına zarar veren balon balıklarından "Lagocephalus sceleratus" türünün ekosistemdeki yoğunluğunu azaltmak olduğunu söyledi.

Antalyalı balıkçıların 24 günlük sürede uygulamaya ilgi gösterdiğini aktaran Coşkun, "Kentte havaların son dönemlerde kötü gitmesi nedeniyle balıkçılar denize fazla açılamadı. Hedef 1 milyon balon balığıydı. 4 Ocak itibarıyla desteklemeye ilişkin askıları ilana çıkartacağız. Ardından balıkçılara ödemelere başlayacağız. Bize gelen kuyruklar, çevre atık yönetmeliği kapsamında imha edilecek." diye konuştu.

Antalya Bölgesi Su Ürünleri Kooperatifi Birlik Başkanı Cengiz Balta, balon balığı kuyruk alımının balıkçılara destek olduğunu dile getirdi.

Önümüzdeki yıl desteklemenin yıl boyunca yapılmasını istediklerini anlatan Balta, "Destekleme tüm yıla yayılırsa, balıkçılar balon balığına özel ağlar yapabilir. Nisan ve mayıs aylarında bu balığın popülasyonu da artıyor. O dönemlerde çok daha fazla yakalanacak ve popülasyonu azalacaktır. 36 bin kuyruğun bile popülasyonu azalttığını düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.


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