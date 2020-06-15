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Ekonomi

Antalya’da 2020 Mayıs ayında 2 bin 170 konut satıldı.

TÜİK tarafından Konut Satış İstatistikleri Mayıs 2020 verileri açıklandı.

Yeniakit Publisher
2020-06-15 12:28:47 -
Antalya’da 2020 Mayıs ayında 2 bin 170 konut satıldı.

TÜİK tarafından Konut Satış İstatistikleri Mayıs 2020 verileri açıklandı. Bu kapsamda Türkiye’de 2020 Mayıs ayında 50 bin 936 konut satıldı. Konut satışları 2020 Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 44,6 azalarak 50 bin 936 oldu. Antalya’da 2020 Mayıs ayında 2 bin 170 konut satıldı.


Yabancılara yapılan konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 78,1 azalarak 860 oldu. Yabancılara yapılan konut satışlarında Mayıs 2020’de ilk sırayı 423 konut satışı ile İstanbul aldı. İstanbul ilini sırasıyla 130 konut satışı ile Antalya, 72 konut satışı ile Ankara, 38 konut satışı ile İzmir ve 29 konut satışı ile Mersin izledi.



Toplam 50 bin 936 konut satıldı


Türkiye genelinde 2020 Mayıs ayında 50 bin 936 konut satılırken bu rakam Antalya’da 2 bin 170 , Isparta’da 256, Burdur’da ise 174 oldu.



Ülke uyruklarına göre en çok konut satışı İran vatandaşlarına yapıldı


Mayıs ayında İran vatandaşları Türkiye’den 209 konut satın aldı. İran’ı sırasıyla, 143 konut ile Irak, 48 konut ile Afganistan, 46 konut ile Çin ve 42 konut ile Azerbaycan izledi.

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