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Aktüel Antalya'da 2 ücretsiz halk plajı hizmete girdi
Aktüel

Antalya'da 2 ücretsiz halk plajı hizmete girdi

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan: - "Çok nitelikli, geniş ve ferah bir alan, 5 yıldızlı tesis niteliğinde" - "Yiyecek ve içecek hizmetleri çok makul ve uygun fiyatlarla verilecek, onun dışında denize girme, otopark, spor alanları ve diğer hizmetler ücretsiz olacak"

Yeniakit Publisher
2020-08-20 13:18:30 -
Antalya'da 2 ücretsiz halk plajı hizmete girdi

ANTALYA (AA) - Antalya'da Belek ve Kadriye turizm bölgelerinde, beş yıldızlı tesis hizmetinin sunulacağı 2 ücretsiz halk plajı açıldı.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, plajların açılışı dolayısıyla yaptığı açıklamada, Kadriye'de 90 bin, Belek'te 60 bin metrekarelik alanda oluşturulan plajların bugün itibarıyla vatandaşların kullanımına sunulduğunu söyledi.

Geçen yıl Bodrum ve Çeşme'de ücretsiz halk plajı açılışı yaptıklarını anlatan Alpaslan, "turizmin başkenti" Antalya'da da turizm açısından önemli iki bölgenin halk plajına kavuştuğunu belirtti.

Yerli ve yabancı herkesin plajlardan yararlanabileceğini dile getiren Alpaslan, "Altyapı ve kapasitemiz yeterli düzeyde. Çok nitelikli, geniş ve ferah bir alan, 5 yıldızlı tesis niteliğinde." dedi.

Türkiye'nin turizm gelirlerinin artması ve sektörde daha iyi noktaya gelebilmesi için önemli çalışmalar yaptıklarını vurgulayan Alpaslan, vatandaşların daha uygun fiyatlarla ve daha nitelikli tatil yapabilmeleri, denize girebilmeleri için de gerekli adımları attıklarını kaydetti.

Kadriye ve Belek'teki halk plajlarını örnek gösteren Alpaslan, "Yiyecek ve içecek hizmetleri çok makul ve uygun fiyatlarla verilecek, onun dışında denize girme, otopark, spor alanları ve diğer hizmetler ücretsiz olacak." diye konuştu.

Alpaslan, denizden mahrum turizm tesislerinin misafirlerinin de plajlardan yararlanabileceğini söyledi.

- Plajların özellikleri

Bin kişilik ve 300 araç kapasiteli otoparka sahip Belek Halk Plajı'nda kafe, restoran, çok amaçlı spor sahaları, yöresel ürünler halk pazarı yer alıyor. Plajda Kovid-19 tedbirleri kapsamında 400 şezlong hizmet verecek.

Üç bin kişilik Kadriye Halk Plajı'nda ise piknik için elverişli 16 bin metrekarelik mesire alanı, 250 araç kapasiteli otopark, kültür ve sanat aktivitele yerleri, kafe, restoran, pastane, spor ve etkinlik alanları, yöresel ürünler halk pazarı bulunuyor. Burada ise 600 şezlong vatandaşların kullanımına sunulacak.







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