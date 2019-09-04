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Antalya’da 2. Spor Ekipmanları, Takviye Ürünleri ve Aktiviteleri Fuarı başladı

Antalya’da 2.

04 Eylül 2019 Çarşamba 13:44
Antalya’da 2. Spor Ekipmanları, Takviye Ürünleri ve Aktiviteleri Fuarı başladı

Antalya’da 2. Spor Ekipmanları, Takviye Ürünleri ve Aktiviteleri Fuarı, Antalya Expo Center’da başladı. Fuarda eş zamanlı olarak Türkiye Vücut Geliştirme Dünya Şampiyonası Milli Takım Seçmeleri de organize ediliyor.


Spor ve sağlıklı yaşama dair tüm paydaşları bir araya getirmeyi amaçlayan ANFAŞ Spor Ekipmanları, Takviye Ürünleri ve Aktiviteleri Fuarı 4-8 Eylül tarihleri arasında 2. kez Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi’nde kapılarını ziyaretçilerine açtı.


Fitness ekipman ve donanımları, sporcu sağlığı, sporcu performans ürünleri anti-aging, spor giyim ve aksesuarları beslenme ve gıda takviyeleri, outdoor ve doğa sporları, yakın dövüş sporları, sağlık ve fitness kulüpleri spa&welness merkezleri, sektörel eğitim ve programlarının yer aldığı fuar da ayrıca Türkiye Vücut Geliştirme Fitness Bilek Güreşi Federasyonu tarafından organize edilen Türkiye Vücut Geliştirme Dünya Şampiyonası Milli Takım Seçmeleri de eş zamanlı olarak organize edildi.


Fuarın açılışında konuşan ANFAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bıdı, spora karşı verdiği öneme vurgu yaptı. Sporla verem hastalığını yendiğine dikkat çeken Bıdı, yine spor sayesinde katıldığı şampiyonalardan madalyalarla döndüğünü söyledi. ’Türk insanı ne yazık ki sporu sevmiyor’ diyen Bıdı, "Geleceğimiz tehlikede" diyerek, sporun sağlıklı yaşamda önemli bir faktör olduğunun altını çizdi. Bıdı, fuara katılmayan belediye başkanlarına da sitem etti.


Türkiye Vücut Geliştirme, Fitness ve Bilek Güreşi Federasyonu Başkanı Niyazi Kurt da, fuarda eş zamanlı olarak düzenlenen milli takım seçmeleri için ikinci kez burada olduklarını ve ilgiden dolayı ANFAŞ yetkililerine teşekkür ettiklerini söyledi. Kurt, Dünya Şampiyonası’nda Türk Bayrağı’nı dalgalandırmak için samimi bir şekilde mücadele edeceklerinin de altını çizdi.


Konuşmaların ardından protokol ve davetliler hep birlikte fuar alanını gezdi, milli takım seçmelerini izledi.

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Haber Tarihi: 04 Eylül 2019 Çarşamba 13:44
  1. doğa

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