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Aktüel Antalya'da 2 otomobilin çarpıştığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı
Aktüel

Antalya'da 2 otomobilin çarpıştığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı

Yeniakit Publisher
2020-08-20 16:26:18 -
Antalya'da 2 otomobilin çarpıştığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Manavgat ilçesinde 2 otomobilin çarpışması ve araçlardan birinin yol kenarındaki marketin karpuz tezgahına çarpması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Mustafa Çağlayan'ın kullandığı 06 DA 248 plakalı otomobil, Bahçelievler Mahallesi Sorgun Bulvarı'ndaki kavşakta, Çetin Işık idaresindeki 07 SF 474 plakalı otomobille çarpıştı.

Işık yönetimindeki otomobil çarpışmanın etkisiyle kaldırımı aşarak yol kenarındaki marketin önünde bulunan karpuz tezgahına çarparak durabildi.

Kazada yaralanan olmazken, araçların çarpışması ve sonrasında yaşananlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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