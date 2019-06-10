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Antalya’da 2 milyona yakın turistle bayram gibi sezon açılışı

Sona eren Ramazan Bayramı tatili verileri açıklandı.

10 Haziran 2019 Pazartesi 13:08
Antalya’da 2 milyona yakın turistle bayram gibi sezon açılışı

Sona eren Ramazan Bayramı tatili verileri açıklandı. Turizmin başkenti Antalya, bayramda 1 milyonu aşkın yerli turisti ağırladı. 1-9 Haziran aralığında gelen yabancı turist sayısı 654 bin 90 oldu.


Dokuz günlük Ramazan Bayramı tatili son erdi. Turizmin başkenti Antalya bayramda rekor sayıda turist ağırladı. Özellikle Alanya, Side, Belek ve Olimpos, Adrasan, Kaş gibi tatil bölgeleri binlerce yerli ve yabancı turisti birlikte ağırladı. Yerli ve yabancı turist sirkülasyonu yaşanan Antalya’da havalimanları gelen yolcularla doldu. Antalya Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü verilerine göre, Antalya Havalimanı ve Gazipaşa Havalimanı aracılığıyla 1-9 Haziran aralığında gelen yabancı turist sayısı 654 bin 90 oldu. Diğer yandan 8 Haziran Cumartesi günü 85 bin 205 turistin geldiği Antalya’da tüm zamanların gün rekoru kırıldı. 1 milyonu aşkın yerli turistin bayramı geçirdiği Antalya’da, otellerin tamamı doldu. Otellerin yanı sıra yazlıkçılar ve çevre illerden gelen günübirlik tatilciler de sahilleri doldurdu.


9 Haziran itibarıyla Antalya ve Gazipaşa havalimanları olmak üzere kente gelen toplam yabancı turist sayısı ise 3 milyon 953 bin 879’a yükseldi. Hem haziran ayı rakamları hem de toplam rakamlarda geçen yıla göre yüzde 18’lik artış gerçekleşti. 3 milyon 873 bin 621 turist Antalya Havalimanı’na, 80 bin 258’ turist ise Gazipaşa Havalimanı aracılığıyla Antalya’ya indi.

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Haber Tarihi: 10 Haziran 2019 Pazartesi 13:08
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