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Yerel Antalya'da 14 yaşındaki çocuk beş gündür kayıp!
Yerel

Antalya'da 14 yaşındaki çocuk beş gündür kayıp!

Antalya'da 5 gün önce sokakta annesinin yanından ayrılıp, bir daha haber alınamayan Berk Tosunoğlu'nun (14) bulunması için çalışma başlatıldı.

Yeniakit Publisher
2021-12-11 17:46:00 -
Antalya'da 14 yaşındaki çocuk beş gündür kayıp!

Yeni Mahalle'de ailesiyle yaşayan Berk Tosunoğlu, 7 Aralık'ta, Kum Mahallesi'ndeki Göksu Parkı yakınlarında, annesi Meziya Tosunoğlu'na "Arkadaşımla buluşacağım" diyerek yanından ayrıldı ve bir daha dönmedi. Oğlundan 5 gündür haber alamayan anne Tosunoğlu, bugün polise başvurdu. Kayıp Berk Tosunoğlu'nun bulunması için polis ekiplerince arama çalışması başlatıldı.

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