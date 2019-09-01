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Antalya’da 12 kişinin yaralandığı kazada kırmızı ışık ihlali iddiası

Antalya’da 4’ü turist 12 kişinin yaralandığı trafik kazasında yolcu otobüsünün ışık ihlali yaptığı ileri sürüldü.

01 Eylül 2019 Pazar 23:28
Antalya’da 12 kişinin yaralandığı kazada kırmızı ışık ihlali iddiası

Antalya’da 4’ü turist 12 kişinin yaralandığı trafik kazasında yolcu otobüsünün ışık ihlali yaptığı ileri sürüldü.



Kaza, bugün saat 20.25 sıralarında Manavgat-Serik kara yolu Evrenseki Kavşağı’nda meydana geldi. İddiaya göre, Antalya’dan Manavgat istikametine gitmekte olan Ozan Atilla A. idaresindeki 35 PK 130 plakalı yolcu otobüsü kırmızı ışık ihlali yapması nedeniyle, Evrenseki oteller bölgesinden çıkıp kavşağa giriş yapan Yaşar Y. idaresindeki 07 S 3140 plakalı tur otobüsü ile çarpıştı. Kazada tur otobüsünde bulunan 3’ü Alman ve 1 ABD uyruklu 4 turist ile birlikte toplam 12 kişi yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda jandarma, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otobüslerdeki yolcular sağlık ekipleri ve Antalya Büyükşehir Belediyesi Manavgat İtfaiyesi kurtarma ekipleri tarafından bulunduğu yerden alınıp Manavgat’taki hastanelere sevk edildi. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.



Kaza sebebiyle araç trafiğine bir süre kapanan yol, çalışmaların tamamlanmasının ardından yenidenaçıldı.

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Haber Tarihi: 01 Eylül 2019 Pazar 23:28
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