Antalya Valisi, yapılan yoruma böyle tepki gösterdi: Seni kimliksiz yumurta kafa

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Twitter hesabından, "Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız tarafından 'Eşi Vefat Etmiş Kadınlara Yönelik Yetim aile Programı' kapsamında yapılan 550?'lik yardım, 650?'ye yükseltilmiştir. Vatandaşlarımız adına, Sn.Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ve Sn. Bakanımız Zehra Zümrüt Selçuk'a teşekkür ederiz." paylaşımında bulundu.

Sosyal medyada kimliğini gizleyen bir şahıs ise, Vali Karaloğlu'nun paylaşımının altına, "Beğendik twitti, maşallah çok yapmışlar. Bu rakamlar karın doyurmak için değil, vatandaşın çenesini kapatmak içindir. Yazık, şu mazlum, koyun gibi milletin duasını almayı bilmiyorsunuz. Ama mahşer günü var, mahşer" şeklinde cevap verdi.

"Yumurta kafa"

Bu sözlere tepki gösteren Antalya Valisi, "Seni kimliksiz yumurta kafa" diye karşılık verdi.