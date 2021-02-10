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Gündem Antalya Valisi kimdir?
Gündem

Antalya Valisi kimdir?

Antalya Valiliği açıklaması Twitter'da gündem oldu. Antalya Valisi'nin kim olduğu merak ediliyor. Antalya Valisi kimdir? İşte detaylar...

Yeniakit Publisher
2021-02-10 21:21:00 -
Antalya Valisi kimdir?

Ersin Yazıcı, Antalya Valisi olarak atanmasının ardından bölgede yaşayan pek çok vatandaşın araştırdığı isim olmaya başladı. Antalya Valisi olmadan önce Balıkesir'de görev alan Ersin Yazıcı kimdir, kaç yaşında nerelidir?

Antalya Valisi kimdir?

Antalya Valiliği görevini Ersin Yazıcı yürütmektedir.

Ersin Yazıcı kimdir?

Ersin Yazıcı, 1969 yılında Düzce'nin Gümüşova ilçesinde dünyaya geldi.

1990 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden mezun oldu. 1991 yılında kaymakam adayı olarak göreve başladı. Bolu Kaymakam adaylığı görevini tamamlayan Yazıcı sonra İngiltere’de staj yaptı. 1995 - 1997 yılları arasında Burdur Karamanlı Kaymakamlığı, 1997 - 1999 Artvin Ardanuç Kaymakamlığı, 1999 - 2001 Muş Vali Yardımcılığı, 2001 - 2003 Nevşehir Vali Yardımcılığı görevlerini yürüttü. Daha sonrasında; 2003 - 2009 yılları arasında sırasıyla, İçişleri Bakanlığı Mali İşler Daire Başkan Yardımcılığı, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcılığı görevini ve İçişleri Bakanlığı İdari Mali İşler Daire Başkanlığı görevini yürüttü.

2009 yılında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterlik görevine atandı. 23 Mayıs 2014 tarihinde Resmî Gazete'de yayımlanan valiler kararnamesi ile Rize Valisi olmuştur. Ardından 1 Haziran 2016 Tarihli ve 29729 Sayılı Resmî Gazete'de valiler kararnamesi yayımlandıktan itibaren Balıkesir Valisi olmuştur. 10 Haziran 2020 tarihinde yayımlanan son kararname ile Antalya Valisi olarak atanmıştır. Evli ve 4 çocuk babasıdır ve iyi derecede İngilizce bilmektedir.

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