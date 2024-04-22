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Sosyal Medya Antalya uçağında sarhoş turist polise saldırdı
Sosyal Medya

Antalya uçağında sarhoş turist polise saldırdı

Yeniakit Publisher
2024-04-22 07:33:00 -

Polis geldiğinde, sarhoş yolcu önce kendisini şikayet eden yolcuya yumruk attı. Kavgayı ayırmaya çalışan polis memuruna da saldıran yolcu, güçlükle uçaktan indirildi ve gözaltına alındı.

Edinburgh - Antalya uçağında sarhoş yolcu olay çıkardı ve polise saldırdı.

EasyJet'in Edinburgh - Antalya seferinde sarhoş bir yolcu, uçuş boyunca bir şişe içki içtikten sonra olayı çıkardı. Uçak Antalya'ya indiğinde, olay yerine polis çağrıldı.

 

Polis geldiğinde, sarhoş yolcu önce kendisini şikayet eden yolcuya yumruk attı. Kavgayı ayırmaya çalışan polis memuruna da saldıran yolcu, güçlükle uçaktan indirildi ve gözaltına alındı.

EasyJet, olayı doğruladı ve en büyük önceliklerinin yolcu güvenliği olduğunu söyledi.
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