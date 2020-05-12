Antalya trafiği helikopter ve drone ile denetlendi
Antalya’da helikopter ve drone ile yapılan trafik denetimlerinde toplam 30 sürücüye trafik idari para cezası uygulandı.
Antalya’da helikopter ve drone ile yapılan trafik denetimlerinde toplam 30 sürücüye trafik idari para cezası uygulandı.
Trafik düzeni ve güvenliğinin sağlanması amacıyla Antalya Karayolları üzerinde 5-11 Mayıs tarihleri arasında havadan denetim yapıldı. Helikopter ve drone ile yapılan trafik denetimlerinde toplam 30 sürücüye trafik idari para cezası uygulandı.