Antalya Teknokent Genel Müdürü İbrahim Yavuz , hedeflerinin Antalya’yı bilişim üssü haline getirmek olduğunu açıkladı.

Salı Sanayici ve İş insanları Grubu’nun bu haftaki toplantısına Antalya Teknokent Genel Müdürü İbrahim Yavuz konuk oldu.İbrahim Yavuztoplantıda “Geleceğimiz için Teknokent ve İnovasyon” konulu bir sunum yaptı.

Yazılım, bilişim ve elektronik ağırlıkla

Antalya Teknokenti’nin yatırımcıların ve girişimcilerin ilgisini çeken bir yer haline geldiğini anlatan Yavuz, burada faaliyet gösteren şirket sayısının 128’e çıktığını söyledi.Antalya Teknokenti’nin Akdeniz Üniversitesi’nin kuzeyindeki Hürriyet Caddesini de içine alan toplam 365 bin metrekarelik bir arazisinin olduğunu anlatan Yavuz ”Akdeniz Üniversitesi kampüsü içinde ayrı bir kampüs gibiyiz.Antalya Teknokent’in de Şu anda 128 şirketimiz var. Şirketlerin yüzde 70’ini Yazılım, bilişim ve elektronik alandaki firmalar oluşturuyor. Biyo teknoloji ve enerji alanında da şirketlerimiz var” diye konuştu.

1 yılda 140 milyon liralık ciro

Antalya Teknokenti’nden 1 yılda 70 milyon liralık Ar-ge geliri, 60 milyon liralık da ihracat geliri elde edildiğini anlatan Yavuz,1 yılda 140 milyon liralık ciro yapıldığını açıkladı. Antalya ‘yı teknokentin 10 yılı aşkın süreyi içeren tecrübesiyle bir bilişim üssü haline getirmek istediklerini anlatan Yavuz,toplantıda soruları da yanıtladı.Salı Grubu Başkanı Muharrem Koç’un ‘Teknokent’e müracat edildiğinde burada yatırım yapmak isteyenlere yer var mı? “ diye sorması üzerine Yavuz, “Ofis konusunda sıkıntımız olduğu için yeni bir bina daha yapıyoruz.Ayrıca Yap-işlet devret modeliyle de şirketlere kendi binalarını yapma imkanı da sağlıyoruz. Bu büyük bir imkan bence. Daha önce böyle bir imkan yoktu” dedi. Toplantı teşekkür belgesi takdimiyle sona erdi.