Antalya polisi kaçakçılara geçit vermiyor

YENİ AKİT ANKARA

Antalya polisi Türkiye’de satışı yasak olan sigara ürünlerine yönelik gerçekleştirdiği operasyonda 200 bin Euro’luk malzeme ele geçirdi.

Antalya Emniyet müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre Kemer İlçesinde düzenlenen operasyonda bir işyerine yapılan operasyonda kaçak sigara, elektronik sigara ve sigara makinelerinin bulunduğu 200 bin Euro’luk malzeme ele geçirildi. Ayrıca özel ışık ekipmanı kurularak uyuşturucu madde yetiştirdiği tespit edilen şüphelilerinden 1’i sevk edildiği mahkemece tutuklandı. Antalya Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Kemir İlçe Emniyet Müdürlüğümüzce yapılan çalışmalarda; Bir işyerinde gümrük kaçağı 1450 paket sigara, ülkemizde satışı yasak 226 adet elektronik sigara, 6 adet elektronik sigara makinesi, 24 paket elektronik sigara tütünü olmak üzere piyasa değeri yaklaşık 200.000 € malzeme ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şahıs hakkında Adli işlem yapıldı. Özel ışıklı ekipman kurularak uyuşturucu madde yetiştirilen bir ikamette 28 kök ekili Hint Keneviri, 40 gram satışa hazır esrar maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili yakalanan şahıslardan 1'i tutuklandı.”